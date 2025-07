CRZ 5 – Il Rally Città di Scorzè si presenta

La classica gara veneziana è pronta al via: motori accesi il 2 e 3 agosto. Sarà valida anche per l’Alpe Adria Cup. Tutto è pronto per il 22° #Timetorally Rally Città di Scorzè, l’attesissima competizione che accenderà la passione per i motori sabato 2 e domenica 3 agosto. L’evento, valido come terza prova della Coppa . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

