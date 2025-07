Cesena Zaro un gigante in difesa Forte di testa e sui calci piazzati

Le foto di rito tra le poltrone del teatro Bonci e il comunicato della società hanno dato l’ufficialità ieri in mattinata dell’arrivo del terzo acquisto del mercato bianconero: " Cesena Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Modena Fc le prestazioni sportive del difensore Giovanni Zaro. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Classe 1994, Zaro cresce nei settori giovanili di Pro Patria, Albinoleffe e Inter, ma è a Busto Arsizio che nel 2013 esordisce in Lega Pro, disputando in totale sei stagioni con la maglia biancoblu. Nella stagione 2019-2020 si trasferisce al Modena, sempre in terza serie, mentre due anni più tardi passa al Fc Südtirol con cui vince il campionato di serie C e, all’esordio in serie B, raggiunge la fase finale dei playoff promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Zaro un gigante in difesa. Forte di testa e sui calci piazzati

In questa notizia si parla di: zaro - cesena - gigante - difesa

Cesena, visite mediche per Zaro. Bianchi e Olivieri i nomi per l’attacco - Il Cesena è vicino al terzo acquisto di mercato. Già oggi, o al massimo domani, Giovanni Zaro – per lui dovrebbe essere pronto un contratto biennale fino a giugno 2027 – sarà in città per sottoporsi alle visite mediche.

Cesena, Zaro è già nel ritiro di Acquapartita. Ufficiali Pieraccini e Donnarumma a Catania - Terzo acquisto per il Cesena. Dopo l’addio del capitano ’Beppe’ Prestia (già all’Inter Under 23), a riempire il buco in difesa ecco Giovanni Zaro dal Modena.

Colpo in difesa per il Cesena, dal Modena arriva il roccioso difensore Giovanni Zaro - Colpo in difesa per il Cavalluccio che si assicura il roccioso difensore (altezza 193 centimetri) Giovanni Zaro, arriva dal Modena.

Cesena, Zaro un gigante in difesa. Forte di testa e sui calci piazzati; Cesena, Zaro è già nel ritiro di Acquapartita. Ufficiali Pieraccini e Donnarumma a Catania; Storie di Sport: Giovanni Zaro, il gigante della difesa gialloblù.

Colpo in difesa per il Cesena, dal Modena arriva il roccioso difensore Giovanni Zaro - Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Come scrive cesenatoday.it

Cesena, Zaro è già nel ritiro di Acquapartita. Ufficiali Pieraccini e Donnarumma a Catania - Ora si accelera per l’attacco: ballano i nomi di Olivieri (in attesa di svincolarsi dalla Triestina) e Bianchi ... Scrive msn.com