Sacrificato per Lookman | la decisione sconvolge l’Inter

Le ultime sul mercato dei nerazzurri. Beppe Marotta ha messo nel mirino l’attaccante dell’Atalanta. Ecco chi potrebbe fargli spazio: il punto della situazione È la notizia di queste ultime ore: l ’Inter sta puntando con decisione su Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Atalanta, può lasciare Bergamo per cinquanta milioni di euro. (LaPresse) – Calciomercato.it È questa la cifra fissata per il calciatore nigeriano, che lo scorso anno ha realizzato venti gol e sette assist in quaranta partite giocate (con oltre 2800 minuti disputati). 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sacrificato per Lookman: la decisione sconvolge l’Inter

In questa notizia si parla di: decisione - lookman - inter - sacrificato

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! Novità importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Convocati Atalanta, la decisione su Lookman per Genova. Recuperato un giocatore nerazzurro, mentre Toloi e Posch… - Convocati Atalanta, la situazione attuale in vista della gara contro il Genoa. La lista completa Lookman presente così come Palestra.

Atalanta-Roma, Lookman migliora: i convocati e la decisione di Gasperini - Atalanta-Roma di questa sera assume un`importanza incredibile, alla luce del risultato di sabato scorso tra Lazio e Juventus e del ko del Bologna.

Sacrificato per Lookman: la decisione sconvolge l’Inter.

Atalanta, Lookman torna in gruppo e sfida l'Inter. Da valutare Zaniolo ... - L'Atalanta ieri ha salutato definitivamente Teun Koopmeiners, ma a far sorridere i nerazzurri è la decisione di Ademola Lookman, tornato ad ... Riporta tuttomercatoweb.com

Atalanta: Lookman verso il recupero, decisione domani - Atalanta: Lookman verso il recupero, decisione domani L'attaccante è indisponibile dalla vigilia di Barcellona BERGAMO , 13 febbraio 2025, 13:54 ... ansa.it scrive