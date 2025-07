Belgio un incendio terribile al Tomorrowland

Paura a Boom in Belgio. Lunedì il palco principale del Tomorrowland, un famoso festival di musica elettronica che si svolge ogni anno è stato gravemente danneggiato da un incendio. L’incidente è avvenuto a due giorni dall’inizio dell’evento. Gli organizzatori hanno fatto sapere che non ci sono feriti. Le cause non sono ancora chiare. Belgio, incendio sul palco principale. L’incendio è iniziato verso le 16.  Come dimostrano varie immagini diffuse sui social, l’incendio è scoppiato sul palco principale dell’evento. Il rogo, fortunatamente, è divampato a pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2025, previsto per il prossimo 18 luglio,  ma svariati addetti ai lavori, circa un migliaio, si trovavano comunque sul luogo dell’evento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Belgio, un incendio terribile al Tomorrowland

