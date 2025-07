Lookman-Inter c’è l’intesa L’Atalanta attende l’offerta giusta

I nerazzurri sognano il grande colpo in attacco e per questo hanno messo nel mirino Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, classe 1997, esploso all’Atalanta agli ordini di Gasperini, si sente pronto per il grande salto e vuole il trasferimento a Milano. Resta, però, da convincere gli orobici poco propensi a fare sconti per privarsi del suo gioiello. La partita Atalanta-Lookman-Inter è iniziata. LOOKMAN-INTER: SI TRATTA CON L’ATALANTA Dopo aver lavorato a fari spenti, i nerazzurri di Milano sono usciti allo scoperto ed ora preparano l’affondo. Con il giocatore è già stato trovato l’accordo, si tratta soltanto di studiare l’offerta giusta da presentare all’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Lookman-Inter, c’è l’intesa. L’Atalanta attende l’offerta giusta

