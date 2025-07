Pierino e il lupo e altre storie con Alice Lupparelli alla Casa del Jazz

Venerd√¨ 18 luglio Pierino e il lupo e altre storie, una prima assoluta, commissione de I Concerti nel Parco ad Alice Lupparelli, giovane star, tra i protagonisti delle serie Il Professore e Adorazione, e all‚ÄôOrchestra Giovanile Papillon, con l‚Äôintento di far rivivere questa iconica composizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: pierino - lupo - storie - alice

Pierino e il lupo in jazz, Francesco Paolantoni in Sala Umberto - Una rivisitazione in chiave jazz della fiaba ‚ÄúPierino e il Lupo‚ÄĚ di Sergei Prokofiev, ideata dal percussionista e arrangiatore Igor Caiazza, con Francesco Paolantoni alla voce recitante e una Jazz Band di otto musicisti tra i pi√Ļ rappresentativi del panorama jazzistico italiano.

OPV Families&Kids 2025 con "Pierino e il lupo", Andrea Pennacchi in Sala dei Giganti - La 14^ edizione della rassegna dell’Orchestra di Padova e del Veneto dedicata ai piccoli ascoltatori e alle famiglie OPV Families & Kids proseguirà con un evento speciale che vedrà protagonista Andrea Pennacchi.

Al Trianon Viviani ‚ÄúPierino e il Lupo‚ÄĚ per la Festa della Musica - Con la voce narrante di Patrizia Spinosi e la direzione di Paolo Acunzo, il Trianon Viviani partecipa alla kermesse internazionale con la fiaba sinfonica ‚ÄúPierino e il Lupo‚ÄĚ.

Attenzione sta arrivando ‚Ķ.. ‚ÄúPierino e il lupo‚ÄĚ, l'intramontabile fiaba musicale di Prokof‚Äôev prender√† vita venerd√¨ 18 luglio alla Casa del Jazz in una nuova interpretazione firmata da Alice Lupparelli, giovane talento emergente di teatro, cinema e tv, insie Vai su Facebook

Pierino e il lupo e altre storie con Alice Lupparelli alla Casa del Jazz; Orchestra Papillon | Alice Lupparelli; Wim Mertens e Carmen Souza a I Concerti nel Parco.

Pierino e il Lupo e altre storie, a Roma per generazione Z - Far rivivere una composizione iconica attraverso l'idea interpretativa di una millennial rivolta alla generazione Z. Scrive ansa.it

"Pierino e le altre storie": la Form per i più piccoli - L‚Äôappuntamento è incentrato sulla più celebre e amata opera musicale per l‚Äôinfanzia: ‚ÄėPierino e il Lupo‚Äô di Prokof‚Äôev, fiaba musicale scritta per divertire i piccoli e nello stesso ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it