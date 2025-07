MotoGP su TV8 | orari GP Cechia 2025 il programma in chiaro dal 18 al 20 luglio

Il Gran Premio di Cechia di MotoGP si disputerĂ domenica 20 luglio. La gara vera e propria sarĂ preceduta dalla Sprint Race, che si terrĂ sabato 19 luglio. Per la “competizione dimezzata”, istituita nel 2023, sarĂ una prima assoluta nel contesto di Brno. Infatti, da queste parti, non si corre dall’ormai lontano 2020. DopodichĂ© sono sopraggiunte difficoltĂ economiche. Superati i “chiari di Luna”, l’evento fa il suo ritorno in calendario giusto in tempo per festeggiare il suo 60° compleanno. D’altronde il Gran Premio di Cecoslovacchia ha fatto ininterrottamente parte del programma iridato dal 1965 al 1982. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP su TV8: orari GP Cechia 2025, il programma in chiaro dal 18 al 20 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - motogp - cechia - orari

MotoGP, GP Germania 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 11-13 luglio al Sachsenring - Dopo un weekend di riposo torna in scena il Motomondiale 2025 che si sta avvicinando sempre piĂą velocemente alle tanto attese vacanze estive.

MotoGP su TV8: orari GP Germania 2025, il programma in chiaro dall’11 al 13 luglio - Il Gran Premio di Germania di MotoGP andrà in scena domenica 13 luglio. La gara canonica sarà preceduta dalla Sprint Race, che si disputerà sabato 12 luglio.

MotoGP oggi in tv, GP Germania 2025: orari venerdì 11 luglio, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, venerdì 11 luglio, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Germania, undicesimo round del Motomondiale 2025.

La #MotoGP torna subito in pista e lo fa a Brno, dove il mondiale mancava dal 2020. Ecco la tabella degli orari del GP della Cechia 2025 per la classe regina. Vai su Facebook

MotoGP su TV8: orari GP Cechia 2025, il programma in chiaro dal 18 al 20 luglio; MotoGP Repubblica Ceca 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito; Motomondiale | GP Cechia 2025 – Anteprima di Brno: info, albo d’oro ed orari televisivi.

MotoGP, orari e dove vedere il GP Repubblica Ceca a Brno - Archiviato il Sachsenring, la MotoGP non si ferma e torna sul nuovo asfalto di Brno per il Gran Premio della Repubblica, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a dome ... Da sport.sky.it

Motomondiale | GP Cechia 2025 – Anteprima di Brno: info, albo d’oro ed orari televisivi - Marc Márquez guarda tutti dall'alto in basso nella classifica MotoGP. Come scrive p300.it