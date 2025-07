Ecco Ebano terzino con l’arma del dribbling Ha vestito la maglia azzurra dell’under 17

Sebastiano Ebano sarĂ biancorosso. Colpo di prospettiva per la Vis che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno difensivo sinistro classe 2007 a cui offrirĂ l’opportunitĂ di esordire tra i professionisti. Una carriera giovanile nello Spezia per lui, impreziosita da una convocazione nella nazionale azzurra under 17 nel novembre 2023. Esterno abile ad unire affidabilitĂ in fase arretrata e spinta in quella offensiva grazie all’ ottimo dribbling di cui dispone. Anche lui come tutti gli altri biancorossi si riunirĂ dunque nel tardo pomeriggio di domani al Benelli per svolgere la prima riunione della nuova stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

