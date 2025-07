Un altro partito ultraortodosso si ritira dalla coalizione di governo israeliana

Nello specifico si tratta dello Shas, gruppo politico fondato nel 1984 e da sempre al fianco degli esecutivi di Netanyahu. Il primo ministro si ritrova in questo modo con il cerino in mano dopo l'analoga diserzione dei giorni scorsi dello United Torah Judaism, della stessa matrice religiosa del precedente. I due abbandoni politici ruotano attorno ad un fulcro: il disaccordo delle formazioni politiche in questione riguardo ad una proposta di legge che vorrebbe rimuovere le esenzioni dal servizio militare per i giovani ebrei ultraortodossi.

La decisione del partito ultraortodosso United Torah Judaism di ritirare i propri parlamentari dalla coalizione di governo minaccia la stabilità dell'esecutivo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. Alla base della rottura c'è il disaccordo sulla questione dell'

ISRAELE: IL PARTITO ULTRA-ORTODOSSO LASCIA IL GOVERNO NETANYAHU Il partito israeliano ultra-ortodosso United Torah Judaism (UTJ) ha annunciato il ritiro dei suoi 6 deputati dalla coalizione guidata da Benjamin Netanyahu, in segno di protesta

Siria, Israele attacca il quartier generale militare nella regione di Latakia; Crisi di governo: Degel haTorah si ritira dalla coalizione, e Shas ci pensa. Mentre Bibi cerca di tenere in piedi il governo, in mezzo alla guerra e alla tragedia degli ostaggi; Israele attacca Damasco in Siria. Il partito ultraortodosso Shas lascia la coalizione di Netanyahu.

Il partito israeliano ultraortodosso Shas ha fatto sapere ieri di essere pronto ad abbandonare la coalizione di governo, cosa che potrebbe accadere oggi o forse domani.

Leva obbligatoria, gli ultraortodossi avvertono Netanyahu - Israele (Internazionale) Il partito israeliano ultraortodosso Shas ha fatto sapere ieri di essere pronto ad abbandonare la coalizione di governo, cosa che potrebbe accadere oggi o forse domani.