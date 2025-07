Spanio stagione top tra gli allievi | due vittorie e quattro secondi posti

Prosegue la brillante stagione 2025 del sedicenne allievo pratese Marco Spanio portacolori del gruppo Iperfinish che a metà del mese di luglio può vantare due vittorie conquistate a Calenzano e Traversagna. Per Marco anche quattro secondi posti l’ultimo dei quali domenica scorsa nella classica Pisa-Volterra gara dal finale tutto in salita e sotto la pioggia battente, oltre a un terzo e quarto posto. Il pratese che ha già scelto il Team Vangi Il Pirata di Calenzano, come futura società nella quale debutterà nella stagione 2026 come juniores, è stato anche il migliore della rappresentativa della Toscana nel recente Campionato Italiano di Gorizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

