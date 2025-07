Dopo la costituzione della società Ars et Labor Ferrara e la presentazione del patron Juan Martin Molinari, ieri è stata inviata alla Federcalcio tutta la documentazione necessaria per ottenere l’affiliazione e quindi l’ok per partecipare al prossimo campionato regionale di Eccellenza. Possono sembrare passaggi formali e dall’esito scontato, ma tra i componenti della cordata argentina e chi spera di entrare nel team, si guarda con grande attenzione a questo step che toglierebbe anche l’ultimo velo di incertezza alla nascita della nuova Spal. In molti sono rimasti delusi dal fatto che Molinari non abbia svelato praticamente nulla sul progetto tecnico biancazzurro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Spal, tanti dubbi