Nome di un nonno che era stato incarcerato come patriota antiborbonico; abruzzese di madre senese e trapiantato in Romagna; grande medievista poi dedicatosi in maniera sempre piĂą intensa alla storia generale della nazione italiana dopo aver svolto durante la Grande Guerra un lavoro da ufficiale addetto all’Ufficio Propaganda per cui ricevette anche una medaglia d’argento; deputato nel “Listone” alle elezioni del 1924; Gioacchino Volpe fu considerato un ideologo del fascismo, ma il primo giugno 1943 aveva scritto una prefazione a una nuova edizione del suo “Italia moderna” in cui muoveva critiche implicite alla guerra e esortava gli italiani a stringersi attorno alla monarchia in modo tale che è stato definito una sorta di “25 luglio” storiografico, con due mesi di anticipo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gioacchino Volpe, lo storico dimenticato che vide la crisi dell’Italia prima di tutti