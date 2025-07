All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, CondĂ© Nast may earn an affiliate commission. Dopo oltre due anni dalla sua nomina come direttore artistico delle collezioni uomo di Louis Vuitton, possiamo dire con una certa sicurezza che i due ingredienti principali delle collezioni di Pharrell Williams per la maison sono lo streetwear e il dandismo. Lo si percepisce nelle collezioni, negli show e anche nella nuova LV Buttersoft Sneaker. Courtesy of the brand Come è facile immaginare, la sneaker deve il suo nome alla pelle buttery con cui è realizzata, un materiale unico con un effetto a cuscino che rende la scarpa morbidissima al tatto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le nuove sneaker di Louis Vuitton sono morbide come il burro