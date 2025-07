Chi si aspettava indicazioni di mercato dalla conferenza stampa di Stefano Pioli è rimasto deluso. Zero nomi, tempo ancora di attesa. Il nuovo tecnico viola deve valutare i calciatori a disposizione prima di comunicare alla società dove e come intervenire. Però lo stesso Pioli ha parlato di una squadra pronta al 70%, segno che qualcosa in entrata c’è ancora da fare. I ruoli da coprire sono chiari: vice Dodo e centrocampista davanti alla difesa. Non un play classico ma un giocatore più dinamico. Da qui era nata l’idea Bernabé. Porta per ora chiusa. Possibile che un nuovo tentativo possa essere fatto, ma al momento non c’è niente da registrare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Beltran ’stoppa’ Esposito. Bernabè è più lontano