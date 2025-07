Ternana striscioni di protesta della Nord | Basta false promesse serve chiarezza

Per ora è un centrocampo di grande qualitĂ per la categoria, al di lĂ del modulo che deciderĂ di adottare Fabio Liverani. In rosa ci sono Salvatore Aloi, Andrea Vallocchia, Samuele Damiani, Federico Romeo, Federico Viviani e aggiungiamo il duttile Francesco Donati. Non tutti i suddetti interpreti (discorso che vale per ogni reparto) rimarranno con in maglia rossoverde per la stagione 20252026, vedi l’obbligo di ridurre il monte ingaggi e di rimodulare determinati contratti, ma anche la possibilitĂ che qualche calciatore possa chiedere di partire a fronte di offerte irrinunciabili (anche per la societĂ ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

