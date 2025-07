La Vis Nova volta pagina | Scriviamo un nuovo capitolo

Eravamo rimasti al minuto 91 dell’ultima partita di campionato contro l’AC Lissone e al guizzo di testa di Alberto Redaelli che ha regalato alla Vis Nova la (meritatissima) vittoria in campionato e la promozione diretta in Eccellenza. La società , però, ha ripreso a lavorare per l’allestimento dell’organico 202526. L’accoppiata Giuseppe ZoraGabriele Raspelli non si tocca, ma anche la squadra con la conferma di buona parte degli eroi che hanno comandato la classifica dall’inizio alla fine. Il dirigente Marco Barollo, però, vuole voltare pagina in fretta. "Lo dico per esperienza, il calcio non ha ricordi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

