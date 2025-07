Tour de France Healy resta in giallo Pogacar sono brividi già prima dei Pirenei

Al Tour non si rallenta nemmeno con i Pirenei all’orizzonte: altra tappa a ritmo da MotoGp (50 di media le prime due ore), altra giornata che a dispetto del termometro regala brividi. Il piĂą grosso lo corre Pogacar, per una stupida caduta a sei chilometri dall’arrivo: spostandosi sul lato della strada, l’iridato tocca la ruota di chi lo precede e ruzzola. "Non mi sono fatto niente", rassicura lo sloveno, forse distratto o semplicemente infastidito da come Vingegaard e Jorgenson continuano a stuzzicarlo in cima all’ultimo strappostrappo: bello che i due e gli altri big lo attendano cavallerescamente dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France, Healy resta in giallo. Pogacar, sono brividi giĂ prima dei Pirenei

In questa notizia si parla di: tour - pogacar - sono - brividi

Alberto Contador “attacca” Pogacar: “Questa non è la preparazione ideale per il Tour. Vediamo se sarà stanco” - Tadej Pogacar è stato il protagonista assoluto delle Classiche. Ad ogni gara a cui ha partecipato lo sloveno ha lottato per la vittoria, chiudendo sempre sul podio: Strade Bianche (vittoria), Milano-Sanremo (3°), Giro delle Fiandre (vittoria), Parigi-Roubaix (2°), Amstel Gold Race (2°), Freccia Vallone (vittoria), Liegi-Bastogne-Liegi (vittoria).

Ciclismo, Contador critica Pogacar: "Troppe gare: rischia di non arrivare al top al Tour" - Roma, 30 aprile 2025 - Rivali in gara, ma rivali anche nell'approccio alla stagione: da una parte ci sono Tadej Pogacar e la sua onnipresenza quasi totale nel calendario, dalle Classiche ai Grandi Giri, e dall'altra c'è Jonas Vingegaard, che accentra tutti i suoi pensieri sul Tour de France.

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 - I riflettori del ciclismo sono oggi tutti puntati sul Giro d'Italia 2025, ma intanto fervono i preparativi per il Tour de France 2025, nel quale si riproporrĂ il duello ormai classico tra il campione in carica Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: i due, curiosamente, si stanno allenando sulle pendenze della Sierra Nevada, con il danese che ha fatto il punto della situazione a metĂ stagione ai microfoni di Sporza.

Vittoria Numero 100 per Tadej Pogacar Tour de France Stage #4 Vai su Facebook

Brivido Pogacar: cade, poi recupera; Abrahamsen e Schmid anticipano Van der Poel a Tolosa, caduta e brivido per Pogacar nel finale; TOUR 1965, SESSANT'ANNI FA FELICE GIMONDI STUPIVA IL MONDO.

Brivido Pogacar: cade, poi recupera - Sia per l'agonismo messo in campo, sia per le sorprese che sono sempre dietro l'angolo. Segnala msn.com

Brivido al Tour, Pogacar cade nel finale a Tolosa: Evenepoel e Vingegaard maestri di sportività - Incredibile finale per la 11a tappa del Tour de France dove nel finale, Tadej Pogacar è stato vittima di una brutta caduta: lo sloveno si è toccato con ... Secondo fanpage.it