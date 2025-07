Allenarsi con stile | il ritorno intelligente delle cavigliere con pesi

Hanno il fascino discreto degli accessori rétro (in piena nostalgia Anni 80!) e il rigore degli attrezzi essenziali. Le cavigliere con pesi, quei piccoli strumenti in tessuto tecnico che si avvolgono attorno alle caviglie, sono tornate. In palestra, nelle camminate all’alba nei parchi cittadini, nei video girati su terrazze baciate dal sole. E, soprattutto, nella narrazione di un corpo che cerca forza senza clamore, equilibrio prima ancora che performance. Ma cosa accade davvero quando si cammina o si corre con un peso supplementare ai piedi? Si bruciano più calorie, si tonificano le gambe, si migliora la postura. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Allenarsi con stile: il ritorno (intelligente) delle cavigliere con pesi

