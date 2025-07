Conceicao Juve accordo totale con il Porto | dalla cifra del riscatto alle modalità di pagamento tutti i dettagli dell’operazione

imbastita coi lusitani. La Juventus  ha messo a segno un altro colpo di mercato, chiudendo l’operazione per il riscatto definitivo di Francisco Conceição dal Porto. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’accordo è stato finalizzato per una cifra complessiva di 32 milioni di euro, che il club bianconero verserĂ comodamente in quattro rate. Un’intesa che ha soddisfatto entrambe le parti, ma che ha richiesto un compromesso interessante da parte del giocatore portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, accordo totale con il Porto: dalla cifra del riscatto alle modalitĂ di pagamento, tutti i dettagli dell’operazione

In questa notizia si parla di: riscatto - operazione - juve - accordo

Juventus, scatta il riscatto per Kelly: operazione da 27 milioni - Kelly riscattato, ma a caro prezzo La Juventus riscatta Lloyd Kelly dal Newcastle grazie alle presenze raggiunte, ma i costi e il rendimento del giocatore sollevano dubbi.

Kelly Juve, ora è anche ufficiale: scattato l’obbligo di riscatto dal Newcastle, tutte le cifre dell’operazione - di Redazione JuventusNews24 Kelly Juve, ora è anche ufficiale: scattato l’obbligo di riscatto dal Newcastle, tutte le cifre dell’operazione che ha provato in bianconero l’inglese.

Zingonia, l’operazione riscatto passa da una nuova scuola superiore. Istruzione contro il degrado - Ciserano (Bergamo) – Una scuola superiore per sconfiggere il degrado. Passa anche attraverso questo progetto della Provincia di Bergamo la riqualificazione di Zingonia: l’edificio, per il quale l’ente di via Tasso si impegnerà a stanziare un milione e 350mila euro per la sua costruzione, sorgerà in una porzione dell’area in corso Europa, nei confini di Ciserano, dove sorgevano gli ex condomini Anna e Athena, noti anche come “torri del degrado”, zona che fino a qualche anno fa era il regno di spacciatori e balordi che costringevano i residenti a vivere barricati nelle proprie abitazioni.

http://CM.IT | Secondo quanto raccolto da http://Calciomercato.it, la #Juventus e l’Olympique #Marsiglia sono a un passo dall’accordo per il trasferimento di Timothy #Weah. L’operazione si potrebbe definire attraverso un prestito con un diritto di riscatto c Vai su X

Napoli-Lucca, ci siamo! Il Trovato l'accordo per il prestito con obbligo di riscatto: operazione da 35 milioni di euro in totale, firmerĂ un quinquennale Vai su Facebook

Ufficiale, Fagioli dalla Juve alla Fiorentina: operazione da 19 milioni; Kelly è il primo acquisto della Juve per la prossima stagione: quanto è costato l'obbligo di riscatto; Kelly è un giocatore della Juve, è ufficiale: il contratto e le cifre.

Conceicao Juve, ora ci siamo davvero: trovato l’accordo con il Porto per il riscatto. Cifre e dettagli dell’operazione finale - Cifre e dettagli dell’operazione finale con il club portoghese Il calciomercato Juve ha raggiunto un accordo di ma ... Riporta juventusnews24.com

Accordo tra Weah e il Marsiglia, serve quello con la Juventus: cifre e formula dell'operazione - Timothy Weah si è ritrovato improvvisamente ai margini del progetto Juventus e si avvicina a salutarla, con l'Olympique Marsiglia desideroso di accogliere l'est ... msn.com scrive