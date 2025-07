Villa Pamphili Francis Kaufman dal carcere di Rebibbia | Non so perché sono qui voglio il mio cuscino

"Voglio il mio cuscino", queste sarebbero le prime parole di Francis Kaufman dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda e di averne nascosto e abbandonato i corpi a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Villa Pamphili, Kaufman in interrogatorio non risponde alle domande e resta in silenzio davanti alla gip - Ha fatto scena muta Francis Kaufman nell'interrogatorio di oggi durante il quale è stato chiamato a rispondere alle accuse di aver ucciso la compagna ... fanpage.it scrive

Francis Kaufmann, il killer di Villa Pamphili: «Sono innocente e lo dimostrerò. In carcere mi manca il mio cuscino, senza non riesco a dormire» - «Non so perché sono qui, sono innocente e il tribunale lo dimostrerà». Scrive ilmessaggero.it