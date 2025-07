Il calciomercato di prima categoria Tre colpi importanti per il Serricciolo | presi Giulianelli Vatteroni e Verduci

Serricciolo inarrestabile ha messo a segno tre colpi importanti, assicurandosi le prestazioni degli attaccanti Leonardo Giulianelli e Giovanni Vatteroni e del difensore Domenico Verduci. Tre giocatori di spessore che provengono dal Montignoso, dove sono stati protagonisti nella vittoria del campionato e della conquista della Promozione. Acquisti che fanno sognare i tifosi gialloblù e che sicuramente proiettano i galletti tra le società più accreditate a tornare subito in Prima Categoria. Innesti che uniscono esperienza a qualità e che permetteranno a mister Bambini di avere a disposizione una rosa sempre più forte e coperta in ogni settore.

In questa notizia si parla di: prima - colpi - importanti - serricciolo

