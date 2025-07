Panormosauri in missione | Vanno a fare la spesa e scambiano i sacchetti gettando a terra la monnezza

No, non √® la solita segnalazione di monnezza lasciata per strada. Questi non sono sacchetti lasciati dai residenti dei palazzi di Via Spagna e Germania. Sono dei panormosauri che arrivano con l'auto per far spesa al supermercato di via GermaniaSpagna, e si portano nel portabagagli i sacchi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Panormosauri in missione: Vanno a fare la spesa e scambiano i sacchetti, gettando a terra la monnezza.

