Antonio Lorenzetti ha firmato per la San Giobbe. Alacentro classe 1995 di un metro e novantasei centimetri di altezza, il neo acquisto dei Bulls proviene da Ruvo di Puglia, stessa squadra da cui è stato anche prelevato Yankiel Moreno. "Siamo veramente contenti e orgogliosi di accogliere Antonio nella nostra famiglia – ha dichiarato il capo allenatore dei Bulls, Nicolas Zanco, nella nota diffusa dalla società –. Un ragazzo che, da avversario, ha sempre dimostrato enormi qualitĂ . Prima di tutto tecniche, essendo un giocatore molto duttile ed un lungo che può marcare chiunque. In attacco può aprire il campo con un buonissimo tiro dal mid-range, ma soprattutto ha fatto vedere le sue doti da leader e trascinatore, un giocatore dalla grandissima energia, che cattura per entusiasmo e per la cattiveria agonistica che mette in campo in ogni istante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi fa il colpo. Arriva l’ala/centro Lorenzetti