Altra conferma in casa Buldog Lucrezia. La società gialloblu che milita in A2 potrà contare per la prossima stagione sulle prestazioni del classe 2006 Matteo Diotalevi (foto). Dopo l’esperienza nel vivaio dei "cagnacci", per Matteo si apre l’avventura in prima squadra dove ha acquisito sempre più certezze ed esperienza stagione dopo stagione, giocando quasi come un veterano. Nonostante un campionato competitivo come l’A2, il giovanissimo laterale si è sempre fatto trovare pronto, mostrando anche un certo feeling con il gol. Un giovane di prospettiva su cui la dirigenza puntare fortemente. "Sono molto contento di giocare un’altra stagione con questi colori - afferma Diotalevi -, dopo la bellissima esperienza di quest’anno ed essere partito dal settore giovanile, puntiamo ad un buon piazzamento in classifica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buldog, Diotalevi resta, preso il talento Marchionni