Impazza in quota la ’Ciro-mania’ E in campo Moro zittisce due fan del Napoli che chiedono a Ndoye di scegliere i tricolori Selfie autografi e gol | Immobile è già una star

VALLES (Bolzano) Nel cuore dell’allenamento del pomeriggio Ciro subisce un colpetto in partitella e subito il massaggiatore gli allunga il ghiaccio. Brivido passeggero, perché Immobile qui a Valles porta soprattutto calore. E ce n’era davvero un gran bisogno ieri, soprattutto nel pomeriggio, quando la colonnina del mercurio è scesa a 17 gradi e un vento tagliente ha reso il piccolo stadio di Valles assai simile a certi pomeriggi tempestosi di Marassi, complicando un po’ la vita ai cinquecento tifosi che assistevano all’allenamento. Immobile aveva già rubato la scena al mattino, quando in coda alla prima delle due sedute, mentre il resto della squadra raggiungeva gli spogliatoi, il neo rossoblù, invocato a gran voce dai tifosi, si è avvicinato alla rete del rettangolo di gioco per prestarsi al rito dei selfie e degli autografi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

