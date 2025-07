L' ultimo giallo sulla moschea Per gli islamici è una casa di cura

Si infittisce il caso della moschea di Centocelle, la seconda piĂą grande della Capitale che verrĂ costruita a Roma a piazza delle Camelie. Secondo quanto previsto dalla legge, ogni tipo di immobile, a seconda dell'attivitĂ che viene svolta all'interno, deve avere una destinazione d'uso precisa per far sì che il Comune possa valutare la compatibilitĂ con il territorio e con la vita dei cittadini. Ebbene, sembra che l'immobile di proprietĂ dell'Associazione Culturale Islamica in Italia, che fa riferimento all'imam Ben Mohamed Mohamed, non abbia come destinazione d'uso quella corretta per una moschea: risulterebbe, infatti, citata come D4 (che indica case di cura e ospedali), con il codice 1203 che corrisponde a «Strutture per l'assistenza sociale residenziale», come evidenziato dal sito dell'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ultimo giallo sulla moschea. Per gli islamici è una casa di cura

In questa notizia si parla di: moschea - giallo - islamici - casa

Roma, l'ultimo giallo sulla moschea. Per gli islamici è una casa di cura; Assassinato in Svezia l'iracheno che bruciò il Corano; “I musulmani sono cittadini ben integrati”.

Moschea a Milano, la vicesindaco Scavuzzo: “Il centrodestra vada ... - La Casa della cultura musulmana garantisce la non diffusione di messaggi legati all’Islam più radicale e la ... Da ilgiorno.it

Moschea dimezzata in via Esterle ma l’iter non si è ancora concluso. “Il Comune? Non risponde da più di un mese” - Asfa (Casa cultura musulmana): “Abbiamo ridotto le cupole da 4 a 2 per rispettare la distanza dai binari. Riporta msn.com