Gira in sala giochi con una mannaia lunga 27 centimetri: fermato 13enne (Di martedì 29 ottobre 2024) Dai controlli nei pressi di una sala scommesse di via Massa da parte dei carabinieri sono stati notati un 14enne e un 13enne allontanarsi velocemente. Vengono perquisiti e nelle tasche trovati un coltello a scatto lungo 22 centimetri e nella disponibilità del 13enne una mannaia da cucina lunga Napolitoday.it - Gira in sala giochi con una mannaia lunga 27 centimetri: fermato 13enne Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dai controlli nei pressi di unascommesse di via Massa da parte dei carabinieri sono stati notati un 14enne e unallontanarsi velocemente. Vengono perquisiti e nelle tasche trovati un coltello a scatto lungo 22e nella disponibilità delunaÂda cucina

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sala Giochi

(multiplayer.it)

Dedicato cervello e anima a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad ...

Zylom, giochi gratis online tutti da scoprire!

(fantagiochi.it)

Amanti dei giochi online, ecco una sala giochi gratis, tutta da scoprire. Zylom. Have fun. Già il motto di questa sala giochi anticipa l’obiettivo della vostra performance in essa. Have fun. Divertiti ...

Sale giochi gratis online

(fantagiochi.it)

HTML5 Games.com, un portale di recente apertura che contiene un mare di giochi, tutti rigorosamente in HTML5. La tecnologia di sviluppo utilizzata ci permetterà di fruire i giochi sia dal nostro PC ...

Sale Giochi, Biliardi e Bowlings

(virgilio.it)

Sale giochi, biliardi e bowlings a Ciampino Sale giochi, biliardi e bowlings a Fonte Nuova Sale giochi, biliardi e bowlings a Frascati Sale giochi, biliardi e bowlings a Grottaferrata Sale giochi, ...