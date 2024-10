Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le atlete del Corallo (Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre 2024 - Un campionato toscano organizzato dal club a Bagnolo, nell'impianto che ormai da quasi un decennio vede allenarsi le ginnaste. Ed una serie di medaglie conquistate nel corso della prima prova regionale dei campionati di ginnasti ritmica. Momento più che positivo per il Corallo, partendo dalla competizione che poche settimane fa la società montemurlese ha organizzato “in casa”: si è trattato del campionato regionale Asi, che ha visto convergere su Montemurlo decine e decine di agoniste provenienti da tutta la regione. Nei giorni scorsi però, le atlete di Patrizia Iovine si sono cimentate a Rosignano nella prima prova del campionato regionale, nelle varie categorie agonistiche. Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le atlete del Corallo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre 2024 - Un campionato toscano organizzato dal club a Bagnolo, nell'impianto che ormai da quasi un decennio vede allenarsi le ginnaste. Ed una serie diconquistate nel corso della prima prova regionale dei campionati di ginnasti. Momento più che positivo per il, partendo dalla competizione che poche settimane fa la società montemurlese ha organizzato “in casa”: si è trattato del campionato regionale Asi, che ha visto convergere su Montemurlo decine e decine di agoniste provenienti da tutta la regione. Nei giorni scorsi però, ledi Patrizia Iovine si sono cimentate a Rosignano nella prima prova del campionato regionale, nelle varie categorie agonistiche.

