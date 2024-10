Ilrestodelcarlino.it - Gaia Masetti e l’amore per la bicicletta:: "A sei anni la prima gara, grazie a mio papà"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La ciclistaè rientrata dal Belgio nei giorni scorsi giusto in tempo per festeggiare il suo compleanno in famiglia, infatti la campionessa europea 2024 è nata il 26 ottobre 2001 a Sassuolo. La stagione appena conclusa è stata certamente la più importante della tua carriera ciclistica. Come è iniziato tutto? Come hai iniziato ad andare in? "Avevo solo 6quandoLorenzo, che aveva corso, mi ha attaccato il numero alla schiena(vinta ndr) e da allora non ho più smesso. Dopo la trafila delle categorie giovanili, sempre seguita dalla mia famiglia, ho frequentato il Baggi a Sassuolo dove mi sono diplomata geometra,e contemporaneamente gareggiavo con il Team Top Girls Fassa Bortolo con buoni risultati, poi è iniziata la grande avventura nel mondo professionistico".