Firenze, Luca Bizzarri in scena con ‘Non hanno un amico’

Firenze, 29 ottobre 2024 - Luca Bizzarri in scena al teatro Puccini di Firenze con 'Non hanno un amico'. Appuntamento il ottobre al teatro Puccini, biglietti esauriti. Uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all'omonimo podcast edito da Chora Media che ha riscosso e tuttora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire "Non hanno un amico" un intercalare comune e diffusissimo.

