Empoli-Inter, niente gara dell’ex per Esposito: ecco perché (Di martedì 29 ottobre 2024) Neanche il tempo di digerire il pareggio pirotecnico per 4-4 nel derby d’Italia contro la Juventus che è già tempo di scendere in campo nuovamente per l’Inter, impegnata domani alle ore 18:30 contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, autore di un’ottima partenza in questo campionato. Una squadra che ha totalizzato già 11 punti in campionato affidandosi alla solidità di Gyasi, alla corsa di Pezzella e alla qualità di Fazzini ma che domani dovrà fare a meno del proprio centravanti, ex giovane promessa proprio dell’Inter. Infatti, Sebastiano Esposito salterà la sfida contro la sua ex squadra. Infortunio Esposito: niente gara dell’ex Il classe 2002, in prestito ai toscani per completare la sua maturazione calcistica, è partito bene in questo campionato. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Neanche il tempo di digerire il pareggio pirotecnico per 4-4 nel derby d’Italia contro la Juventus che è già tempo di scendere in campo nuovamente per l’, impegnata domani alle ore 18:30 contro l’di Roberto D’Aversa, autore di un’ottima partenza in questo campionato. Una squadra che ha totalizzato già 11 punti in campionato affidandosi alla solidità di Gyasi, alla corsa di Pezzella e alla qualità di Fazzini ma che domani dovrà fare a meno del proprio centravanti, ex giovane promessa proprio dell’. Infatti, Sebastianosalterà la sfida contro la sua ex squadra. InfortunioIl classe 2002, in prestito ai toscani per completare la sua maturazione calcistica, è partito bene in questo campionato.

