Conte furioso per i numerosi errori arbitrali contro il Napoli

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il tecnico azzurro, nonostante il primato in classifica, non riesce più a trattenere la rabbia per i tortisubiti La pazienza ha un limite, e quella di Antoniosi sta esaurendo. Ildomina il campionato con sette vittorie nelle ultime otto giornate, ma quanti punti avrebbe potuto avere in più senza certe “sviste”? Gli azzurri volano, ma con un retrogusto amaro che fa infuriare tifosi e società.ilL’ultimo episodio grida ancora vendetta: Politano falciato in area da Bandail Lecce. Un rigore talmente evidente che persino i telecronisti sono scoppiati a ridere increduli. L’arbitro Tremolada? Impassibile, come se nulla fosse accaduto. Il nostro attaccante si è pure beccato una botta dolorosa, per poi vedersi negare l’evidenza. Ma facciamolo questo “album degli orrori“, cari tifosi azzurri.