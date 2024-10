Lanazione.it - Città più green d’Italia . Prato risale: è 57esima

(Di martedì 29 ottobre 2024) In tema di rifiuti, aria e mobilità,migliora piazzandosi al 57esimo posto, in risalita di otto posizioni rispetto allo scorso anno. A dare la fotografiadellaè la classifica 2024 di Ecosistema urbano, che fotografa le performance di 106 capoluoghi italiani nelle cinque macro categorie di aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente.conquista punti nel consumo di suolo, diminuendo la percentuale pro capite nel periodo di riferimento tra il 2017 e il 2022 e per l’uso efficiente del suolo, dove è quarta: il nuovo indicatore inserito quest’anno, nella 31esima edizione del rapporto annuale a cura di Legambiente e Ambiente Italia – in collaborazione con Il Sole 24 Ore - piazza la nostrain vetta, al terzo posto tra i capoluoghi più performanti.