Caso Boccia-Sangiuliano: la giunta per le Immunità dice no all'acquisizione della corrispondenza tra l'ex ministro e l'imprenditrice (Di martedì 29 ottobre 2024) La giunta per le Immunità del Senato ha rifiutato la richiesta da parte del Tribunale dei ministri di utilizzare la corrispondenza sequestrata all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sul Caso di Maria Rosaria Boccia. I componenti dell'organismo, presieduto da Dario Franceschini, hanno infatti approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (FI) nella quale si ravvisa il fumus persecutionis da parte dei magistrati nei confronti dell'ex titolare al Mic. Le opposizioni, M5S, Pd e IV hanno votato contro. «L'acquisizione della corrispondenza è necessaria altrimenti come la provi?» «Se devi accertare una violazione di segreti d'ufficio, l'acquisizione della corrispondenza è necessaria, altrimenti come la provi?», ha dichiarato la vicepresidente del Senato Anna Rossomando (PD), uscendo da Palazzo Madama.

