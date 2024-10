Sport.quotidiano.net - Cagliari Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – La missione delquesta sera aè declinare un verbo che i rossoblù di Vincenzo Italiano da luglio ad oggi, mettendo nel conto anche le amichevoli, spesso con avversari morbidi, del ritiro, hanno declinato solo quattro volte: vincere. Bressanone, Caldiero, Sudtirol e Monza: ecco gli unici scalpi da tre punti dei rossoblù nei primi tre mesi della stagione della Champions. Decisamente un bottino magro. Ma oggi bisogna anche mettersi nei panni degli avversari e convenire che per ildi Davide Nicola non ci sia occasione più ghiotta per rimettersi in carreggiata, dopo il ko di Udine, che quella di provare a sfruttare il fattore campo contro unche fin qui sul piano dei risultati è stato assai balbettante. Poi c’è la cabala, che nel caso di strisce negative nel calcio assume l’etichetta di tabù.