Avellino, D'Ausilio out e Biancolino pensa all'undici anti-Trapani. Sfogo di Antonini: "Figura vergognosa, Serie B a rischio" (Di martedì 29 ottobre 2024) La dodicesima giornata di campionato è alle porte, l’Avellino fa tappa al Provinciale per sfidare il Trapani nell’impegno infrasettimanale. La squadra di Raffaele Biancolino sta vivendo un periodo magico: dopo un inizio di stagione da incubo, i lupi hanno conquistato cinque vittorie consecutive e Avellinotoday.it - Avellino, D'Ausilio out e Biancolino pensa all'undici anti-Trapani. Sfogo di Antonini: "Figura vergognosa, Serie B a rischio" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La dodicesima giornata di campionato è alle porte, l’fa tappa al Provinciale per sfidare ilnell’impegno infrasettimanale. La squadra di Raffaelesta vivendo un periodo magico: dopo un inizio di stagione da incubo, i lupi hanno conquistato cinque vittorie consecutive e

Avellino-Messina 6-0 - Biancolino : "Questi ragazzi sono eccezionali - vi dico come sta D'Ausilio. Sul Trapani..."

L'Avellino dilaga contro il Messina e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato. Mister Raffaele Biancolino commenta la prestazione della squadra al triplice fischio: "Sono stati bravi i ragazzi a metterla sul binario giusto, anche se ...

Trapani-Avellino, probabili formazioni: D'ausilio out. Scalpita Tribuzzi

Non fermarsi, ragionare su come sostituire D'Ausilio. Neppure il tempo di godersi il 6-0 rifilato al Messina, che l'Avellino ha ripreso ad allenarsi, in vista della trasferta a Erice ...

Avellino, 26 convocati di Biancolino per il Messina. Out Redan e Vano

In vista del match tra Avellino e Messina, valido per l’undicesima giornata del campionato di serie C Now, il tecnico biancoverde Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocatii. Porti ...

Messina, con il lanciatissimo Avellino c’è Anatriello. Out Petrucci e Cominetti

Per budget, entusiasmo del pubblico e risultati recenti non sembra esserci partita ma il Messina a Trapani ha dimostrato di potere essere più forte di tutte le avversità e i pronostici, grazie alla co ...

Avellino, rientra Armellino. Differenziato per D’Ausilio, un virus ferma Redan

C'era pure Armellino in gruppo alla ripresa degli allenamenti dell'Avellino, che da questo pomeriggio ha iniziato a preparare la gara di domenica contro il Messina. Lavoro differenziato per D'Ausilio, ...