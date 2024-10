Quotidiano.net - >ANSA-INTERVISTA/Bce: su Unicredit-Commerz approccio europeo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) "I rischi verso il basso che avevamo individuato si stanno concretizzando, soprattutto perché i consumi non sono in ripresa come atteso". Il vice-presidente della Bce, Luis de Guindos, descrive così la situazione economica dell'area euro. E sulle prossime decisioni della Bce, di fronte a notizie che invece sul fronte dell'inflazione sono "buone", il numero due di Francoforte ha un messaggio per l'Italia: la Bce ascolta "tutte le opinioni attentamente e con mente aperta", dice dopo le critiche alla cautela nel tagliare il costo del denaro arrivate dalla politica italiana negli scorsi mesi. "Ai cittadini italiani ed europei direi che è importante essere cauti e prudenti" vista l'incertezza e la situazione geopolitica. "Abbiamo ridotto i tassi d'interesse e la traiettoria della nostra politica monetaria è molto chiara, ma il livello di incertezza è enorme e non possiamo fare errori".