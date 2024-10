Lortica.it - Anghiari dopo la battaglia: il catorcio

(Di martedì 29 ottobre 2024)ladel 1440, in cui la lega fiorentina, insieme ad alcuni anghiaresi, sconfisse le truppe dei Visconti di Milano, alle quali si erano uniti anche i biturgensi, ogni 29 giugno si teneva adla festa e la fiera di San Pietro, celebrata più per ricordare la vittoria che il santo. Nel 1450, dieci annila, alla festa parteciparono anche alcune persone del Borgo di Sansepolcro. Ben presto, scoppiarono battibecchi e prese in giro che sfociarono in una rissa, e gli ospiti biturgensi furono cacciati fuori dalle mura di. Tuttavia, in segno di ritorsione, riuscirono durante la notte a rubare un. Molti potrebbero non conoscere il termine “” né le sue differenze con il “catenaccio”: Catenaccio: una spranga piatta di ferro, utilizzata per chiudere le porte tramite dei passanti posti su entrambe le ante.