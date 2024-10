Al Teatro Camploy lo spettacolo "Capitani Coraggiosi" (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna a Verona dopo aver navigato per miglia e miglia il primo spettacolo di Bam!Bam!Teatro, la compagnia veronese di Teatro ragazzi che proprio quest’anno festeggia dieci anni di attività. "Capitani Coraggiosi" andrà in scena giovedì 31 ottobre, al Teatro Camploy alle 20.45, all’interno della Veronasera.it - Al Teatro Camploy lo spettacolo "Capitani Coraggiosi" Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna a Verona dopo aver navigato per miglia e miglia il primodi Bam!Bam!, la compagnia veronese diragazzi che proprio quest’anno festeggia dieci anni di attività. "" andrà in scena giovedì 31 ottobre, alalle 20.45, all’interno della

