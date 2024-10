Unlimitednews.it - Zaia “L’autonomia grande progetto per la trasformazione del Paese”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Chi crede chedifferenziata non serva o peggiori lo stato delle cose è fuori dal mondo. Siamo al bivio di un inarrestabile programma di decentramento amministrativo già avviato negli anni Novanta: chi tornerebbe indietro oggi rispetto all’autocertificazione?è il booster per avviare ladel”. Così il governatore del Veneto, Lucain un’intervista a La Stampa. “La riforma sarà un nuovo rinascimento. Non è vero che il Sud ci perde anzi il salto che potrà fare è superiore a quello del Nord. Il Mezzogiorno ha tutto da guadagnarci. Non è una guerra tra regioni ricche e povere, Tra Sud e Nord. E’ unper ilintero”, aggiunge. Secondo“chi è autonomista mette al centro i cittadini, chi è centralista predilige la burocrazia di uffici lontani.