UniBg, al via l’International School “Heritage Tourism for All”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bergamo. Sensibilizzare e formare studenti e professionisti sull’ importanza dell’accessibilità al patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, favorendo lo sviluppo di un turismo responsabile e inclusivo. Sono questi gli obiettivi della nuova Internationalpromossa dall’for All. Tangible and IntangibleAccessibility and Responsible and Inclusive”. L’iniziativa, in collaborazione con l’International Institute, si svolgerà dal 25 al 29 novembre e proseguirà online fino al 20 dicembre. Il programma si rivolge ad un ampio spettro di partecipanti: studenti di lauree magistrali, dottorandi, post-doc e professionisti del settore provenienti da diverse parti del mondo.