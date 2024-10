Sport.quotidiano.net - Un problema che si ripropone. Quanto pesano gli errori individuali. Quello di Zaro a Reggio solo l’ultimo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La squadra meno ’bisoliana’ di tutte quelle che il tecnico canarino ha avuto in carriera. Ma, se volessimo ripercorrere un po’ le tappe del Modena dal suo ritorno in B, il dna non è mai stato propriamente difensivo. Nello scorso campionato furono 47 le reti incassate, l’anno precedente (con Tesser) furono addirittura 53. Sinonimo del fatto che non tutto ha funzionato nella fase di non possesso a prescindere dagli allenatori che sono transitati dalle parti del Braglia e forse, la spiegazione, sta nelle caratteristiche dei giocatori e nel loro atteggiamento, spesso decisivo quando si è trattato di raccontare di punti lasciati per strada. Perché, in fondo, non bisogna mai dimenticare che in campo ci vanno i giocatori. Parlando ditecnicio di reparto, lontani da discorsi tattici, si dovranno menzionaredi Caldara con il Cittadella, ad esempio.