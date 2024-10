Calciomercato.it - Tutto pronto per l’esonero: la partita di domani è decisiva

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Due pareggi e altrettante sconfitte nell’ultimo mese. Il tecnico rischia di pagare a caro prezzo l’ottobre nero della sua squadraè dietro l’angolo. Di più: sarebbe già. Il tecnico potrebbe dire addio alla panchina nella giornata di, qualora la sua squadra dovesse uscire sconfitta – peggio se sconfitta in maniera pesante – dallavalevole per l’undicesima di campionato.per: ladi(LaPresse) – calciomercato.itStando alle ultime indiscrezioni si decideil futuro di Pierpaolo Bisoli, allenatore del Modena attualmente diciassettesimo in Serie B. Il 57enne tecnico di Porretta Terme (Emilia-Romagna) è approdato ad aprile 2024 sulla panchina dei ‘Canarini’, al posto di Paolo Bianco. Mancavano solo cinque giornate alla fine del campionato, in cui è riuscito a ottenere 8 punti.