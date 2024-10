Superguidatv.it - The Jester, la recensione dell’horror (no spoiler)

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un uomo si toglie la vita impiccandosi nei pressi di un ponte. O almeno così è parso alle autorità, in quanto il pubblico dall’inizio sa già bene che quella morte non è stata voluta, ma bensì addebitabile alla presenza di un individuo mascherato che ha costretto la vittima, con la forza del pensiero, a compiere controvoglia quell’estremo gesto. Il funerale porta a conoscersi per la prima volta le due figlie dell’uomo, frutto di diversi matrimoni. La primogenita Emma, che il defunto aveva chiamato la sera stessa del suicidio, è carica di risentimento nei confronti di quel padre che l’ha abbandonata quando era ancora piccola e anche per questo prova un profondo astio nei confronti della pur incolpevole sorellastra, la più giovane Jocelyn. Entrambe riceveranno la visita di quel “giullare” dalle inquietanti fattezze e si ritroveranno loro malgrado protagoniste di una notte da incubo.