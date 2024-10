Ilrestodelcarlino.it - Tecnologia, eccellenza e passione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ZTE Italia è orgogliosa di aver partecipato per la prima volta come sponsor del Grand Prix Offshore Città di Cervia 2024, svoltosi dal 6 all’8 settembre presso il Porto Turistico di Cervia. Il Grand Prix Offshore, manifestazione di altissimo livello organizzata dall’Associazione Motonautica Venezia in collaborazione con Fim-Coni e Uim e promossa da Tornado Yachts e dal Porto di Cervia, è tornato a emozionare con la sua terza edizione. Durante la tre giorni, consolidatosi come uno degli eventi di punta nel panorama motonautico internazionale, migliaia di visitatori hanno avuto la possibilità di vivere tre giorni immersi tra i piloti, ammirando da vicino le imbarcazioni e godendosi le spettacolari acrobazie del Fly Tandem Show di Mattia Lancia e Carlotta Infussi nelle acque del porto e le numerose attività organizzate nel paddock.