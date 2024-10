Ilfattoquotidiano.it - “Stai zitto, romano di m***a”: l’insulto di Dodo a Pellegrini durante Fiorentina-Roma

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un netto 5-1 e una prestazione da manuale, macchiata da alcune parole pronunciate in campo. Nella goleada del Franchi contro laè stato protagonista in negativo di una spiacevole frase pronunciata contro Lorenzo, dopo che l’italiano chiesto un rigore all’arbitro Sozza per una presunta trattenuta in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione. “di”, avrebbe pronunciato il difensore brasiliano della. ???? “de m****” le dijoa Lorenzoluego de que el capitán de la, y poco antes del fin de la primera parte, reclamara al árbitro del partido un agarrón el área que dio pie a las palabras del lateral brasileño de la Fiore.#ASpic.twitter.com/RMRWsgbZKY — Planeta???? (@Planeta) October 28, 2024 Juric, è già finita? Nel frattempo, in casaè già di tempo di nuove riflessioni.