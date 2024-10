Anteprima24.it - Sporting Arechi di Pellezzano sconfitto 7-1 dallo Spartak San Nicola

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Quella di domenica scorsa è stata una partita difficile per lodi, che ha trovato nelle casertane delloSanun avversario esperto e ben organizzato, capace di imporsi con un 7-1 tra le mura amiche. Le ragazze di mister Alfonso Gaeta hanno comunque mostrato carattere e determinazione, mantenendo aperta la partita fino alla metà del secondo tempo e dimostrando di avere tutte le carte in regola per rialzarsi subito. Fin dai primi minuti, le padrone di casa hanno imposto un ritmo serrato, portandosi sul doppio vantaggio. La risposta delle ragazze dinon si è fatta attendere, con Irma Contursi che ha messo a segno il gol dell’1-3 e dato nuovo slancio alla squadra. A lungo, la difesa del sodalizio salernitano ha retto bene contro gli attacchi avversari, mantenendo vive le speranze di rientrare in partita.