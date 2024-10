Lopinionista.it - Speranze sospese: uno sguardo umano su L’appartamento di Gianluca Matarazzo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel suo romanzo L’appartamento,ci racconta una storia di vitetra passato e futuro, in un contesto di accoglienza e solidarietà. Il protagonista, Federico Della Greca, è un giovane operatore umanitario che decide di accogliere cinque ragazzi africani in un appartamento di Catania. La convivenza, però, si rivela subito più complicata del previsto. Federico, pur mostrando grande empatia verso i suoi ospiti, è costretto a confrontarsi con i limiti del suo ruolo. Da un lato, si sente responsabile per il benessere dei giovani, dall’altro è consapevole di non poter risolvere tutti i loro problemi. Questo dilemma lo porta spesso a riflettere sulla sua posizione di “tutor” e sull’impossibilità di controllare le vite altrui.