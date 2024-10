Lanazione.it - Schiuma bianca scorre lungo il fosso Glacis

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per una reazione chimica dovuta alle condizioni di crisi ambientale della laguna, come peraltro si era verificato a fine estate, una spessa coltre disi è di nuovo formata nel, il canale che collega le lagune di ponente e levante. E’ una reazione dovuta alle sostanze grasse presenti nel bacino lacustre, una situazione molto peggiorata a causa di alghe in decomposizione, morie di pesci, acqua calda, scarso ricambio di acqua fresca di mare, assenza di correnti interne, mancata pulizia delle bocche a mare e dei canali di gronda, che non sono stati dragati. Sono quindi necessari lavori di dragaggio, escavo delle rive con le benne, apertura completa delle bocche a mare, senza le griglie, per garantire un maggiore apporto di acqua di mare in laguna, ricca di ossigeno, e disperdere in mare aperto quella presente.