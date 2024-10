Savino ko, Antropova non basta. La cura Barbolini rilancia Busto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Eurotek Busto Arsizio 3 Savino Del Bene 1 UYBA VOLLEY Busto ARSIZIO: Skyy ne, Pelloni (L1), Piva 8, Olaya ne, Van Avermaet, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 9, Obossa 24, Frosini ne, Kunzler 13, Boldini 3, Scola, Concolino (L2). All. Barbolini E. Savino DEL BENE SCANDICCI: Herbots 5, Castillo (L2), Ruddins 7, Kotokova ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L1), Bajema 4, Graziani 6, Nwakalor 2, Carol 8, Baijens, Antropova 24, Mingardi 3. Gennari. All. Gaspari. Arbitri: Puecher e Marconi. Parziali: 25-22, 23-25, 25-20, 25-20. Busto ARSIZIO - Quarta di campionato, c’è chi sorride e chi no. Col match point messo a segno da Van Avermaet dopo due ore esatte di gioco l’E-Work Arena (2. Lanazione.it - Savino ko, Antropova non basta. La cura Barbolini rilancia Busto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) EurotekArsizio 3Del Bene 1 UYBA VOLLEYARSIZIO: Skyy ne, Pelloni (L1), Piva 8, Olaya ne, Van Avermaet, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 9, Obossa 24, Frosini ne, Kunzler 13, Boldini 3, Scola, Concolino (L2). All.E.DEL BENE SCANDICCI: Herbots 5, Castillo (L2), Ruddins 7, Kotokova ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L1), Bajema 4, Graziani 6, Nwakalor 2, Carol 8, Baijens,24, Mingardi 3. Gennari. All. Gaspari. Arbitri: Puecher e Marconi. Parziali: 25-22, 23-25, 25-20, 25-20.ARSIZIO - Quarta di campionato, c’è chi sorride e chi no. Col match point messo a segno da Van Avermaet dopo due ore esatte di gioco l’E-Work Arena (2.

Savino ko, Antropova non basta. La cura Barbolini rilancia Busto

Le farfalle beneficiano del cambio di allenatore e condannano le biancoblù al primo ko stagionale. Non bastano i 24 punti di Antropova ... (firenzetoday.it)

